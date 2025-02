Sport.quotidiano.net - La scelta Petrucci: "Avanti solo con il Fano"

Dopo il Comune anche il ConsorzioSport chiude ad ogni ipotesi di intervento in favore dell’Alma Juventus per la quale si è speso l’imprenditore Carmelo Cogliandro. Il presidente Paolotiene a precisarlo: "Cogliandro sta continuando a cercarmi – dice – per avere un ulteriore confronto. Ritengo che questo incontro non sia necessario in quanto il Consorzio non ritiene opportuno intavolare una trattativa con questi signori alle condizioni attuali". Lo scenario è ben delineato. "Manteniamo la rotta dritta verso gli obiettivi fissati nel corso delle assemblee – continua il presidente Paolo– . Ovviamente, qualora ci dovessero dei mutamente negli scenari, ci dovremo riunire in quanto Consorzio per decidere come modificare le strade intraprese". L’attuale curatore delle quote dell’Alma era già rimasto scosso e deluso dalla netta posizione presa dall’Amministrazione comunale.