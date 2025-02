Superguidatv.it - La scaletta della terza serata di Sanremo 2025: cantanti, conduttori, ospiti, orari e tutto quello che c’è da sapere | 13 febbraio

Dopo il grandissimo successo di ascoltiprime due serate, la 75esima edizione del Festival dientra nel vivo con la. Questa sera, giovedì 13appuntamento con la gara delle Nuove Proposte che decreterà il vincitore tra Alex Swyse e Settembre. Non solo, spazio alle altre 14 canzoni in gara. Scopriamo la, i big protagonisti del Festival, i co-e glidell’8, elencoe ordine di uscitaMiriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Sono loro le co-conduttrici accanto a Carlo Contidel Festival ditrasmessa, giovedì 13, dalle ore 20.35 in diretta dal Teatro Ariston diin primasu Rai1. Sul palcoscenico 14 artisti big in gara che, anche questa sera, saranno votati dalla giuria delle radio e dal televoto.