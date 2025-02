La Savino Del Bene Scandicci ha ripreso la marcia | battuta Roma a Palazzo Wanny

Leggi su Corrieretoscano.it

Del– SmiVolley 3-0 (25-18,25-22,25-23)DEL: Ribechi (L2), Herbots n.e., Castillo (L2), Ruddins 7, Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic, Bajema 12, Graziani 6, Nwakalor n.e., Carol 9, Antropova 21, Mingardi 2, Ung n.e.. All.: Gaspari M. SMIVOLLEY: Provaroni, Salas 11, Ciarrocchi 7, Rucli n.e., Adelusi 1, Cicola, Schoelzel 9, Melli 6, Zannoni (L1), Mirkovic 1, Orvosova 13, Muzi n.e., Costantini (L2). All. Cuccarini G.ARBITRI: Serafin – Santoro– LaDelVolley ritrova la vittoria tra le mura casalinghe di, sconfiggendo in tre set la SmiVolley in poco meno di novanta minuti di gioco.È una prestazione concreta e corale quella messa in campo da Herbots e compagne, capaci di adattarsi rapidamente all’assetto proposto da coach Gaspari per la partita di questa sera e che ha visto dal primo minuto il tandem di schiacciatrici statunitensi composto da Ruddins e Bajema, oltre a Ribechi nel ruolo di libero.