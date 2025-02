Quifinanza.it - La rottamazione quinquies ha il benestare di Giorgetti, Fornero contraria: “Premia evasori”

Il grande bazar dellafiscale si riapre, con la Lega che rilancia la sanatoria e il fronte critico che alza le barricate. Da un lato, si parla di una nuova opportunità per i contribuenti di mettersi in regola senza il peso di interessi e sanzioni. Dall’altro, c’è chi teme che questa ennesima operazione si trasformi in un colpo di grazia per le finanze pubbliche. Il ministro dell’Economia, Giancarlo, ha concesso un via libera cauto, chiedendo garanzie sulle coperture per non trasformare la misura in un boomerang economico. Elsa, mai tenera su questi temi, ha definito la proposta una farsa elettorale confezionata ad arte per raccogliere consensi. La tensione tra le forze politiche cresce, e il dibattito è più acceso che mai.Elsacritica laa DimartedìElsaa Dimartedì (La7) smonta la proposta della Lega sulladelle cartelle esattoriali.