Fanpage.it - La Roma si fa male da sola col Porto, 1-1 nell’andata del playoff di Europa League: Moura risponde a Celik

Termina 1-1 il match d'andata deld'tra. I giallorossi escono con tanti rimpianti dal Do Dragão: dominano e, pur perdendo Dybala per infortunio, passano in vantaggio grazie al gol die vanno più volte vicini al raddoppio ma poi si fannoda soli con un'ingenuità difensiva prima e con l'evitabile espulsione di Cristante poi.