La rivoluzione della mobilità indiana | il tuk-tuk reiventato da Hyndai

Nel tessuto vibrante e caotico delle megalopoli indiane, unasta prendendo forma. Hyundai, il gigante automobilistico sudcoreano, ha presentato un’innovativa reinterpretazione di uno dei simboli più iconici dell’India: il rickshaw (o comunemente noto come tuk tuk). Questa trasformazione non è solo un cambio di design, ma rappresenta una risposta concreta all’emergenza ambientale che attanaglia il subcontinente indiano, dove 21 delle 30 città più inquinate al mondo si trovano proprio in questo paese.Tradizione e innovazioneLe strade intricate di Delhi e Mumbai, dove milioni di persone si affidano quotidianamente ai tradizionali auto rickshaw, stanno per accogliere una nuova generazione di veicoli. I modelli E3W e E4W di Hyundai rappresentano un salto quantico nell’evoluzione di questo mezzo di trasporto centenario.