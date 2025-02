Panorama.it - La rivincita di Trump, risarcito da Meta e X

Dopoanche X trova un accordo per rimborsare Donald. La vicenda chiude la causa avanzata dal presidente statunitense alle due compagnie per l’estromissione dai rispettivi social media subita dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Le immagini dei sostenitori diche misero a soqquadro il Campidoglio Usa fecero il giro del mondo, convincendo Facebook e l’allora Twitter a bloccare l’account del magnate, considerato l’ispiratore dell’attacco. Poco più di quattro anni dopo lo scenario è capovolto, condi nuovo alla Casa Bianca, che utilizza i suoi profili social e pronto a prendersi le scuse ufficiali dei grandi capi tech. A distanza dell’ammissione di colpa di, con Mark Zuckerberg che ha accettato di versare 25 milioni di dollari nelle casse dell’ex bannato (22 milioni saranno utilizzati daper realizzare la sua biblioteca, mentre gli altri fondi saranno usati per coprire le spese e risarcire altre persone che hanno citato in tribunale la compagnia), adesso tocca a Elon Musk pagare dazio.