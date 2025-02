Thesocialpost.it - La rivelazione di Cristicchi: “Proposi la mia canzone ad Amadeus, ma la rifiutò”

Leggi su Thesocialpost.it

Una delle canzoni più emozionanti del Festival di Sanremo, di sicuro quella che ha strappato più applausi nel corso delle prime serate. Simoneè già stato indicato da tutti come la star di questa edizione, capace di commuovere milioni di italiani con la sua “Quando sarai piccola”, dedicata al rapporto tra un genitore ormai anziano e il figlio che si prende cura di lei. Intervistato dal Corriere della Sera, il cantante ha rivelato: «Pensavo peggio con l’emozione. ma mi aiuto ascoltando in cuffia canti gregoriani. Quando ho visto la standing ovation non ci potevo credere. non immaginavo arrivasse anche ai giovani. Pensavo che questafosse adatta a una sensibilità più adulta, dai 25 anni in su. Sono un oggetto non identificato per lo streaming, dove sono quello con meno ascoltatori mensili, e anche per le radio.