La ricetta Ue all’intelligenza artificiale tiene insieme l’etica e la produttività

«Il futuro dell’intelligenzanon sarà vinto da chi si tormenta sulla sicurezza», ha tuonato il vicepresidente americano JD Vance all’Ia Action Summit di Parigi. «Lo si otterrà costruendo centrali elettriche affidabili e strutture di produzione in grado di produrre i chip del futuro». Un attacco frontale alla visione europea dell’Ia, che ha trovato la sua consacrazione nell’Ia Act approvato l’anno scorso e non ancora entrato in vigore. Ambizioso corpus di regole, che punta a conciliare innovazione e responsabilità etica, ma che secondo molti rischia di rallentare la competitività del continente.Lo scontro di Parigi ha messo a nudo le tre visioni che si contendono il futuro dell’intelligenza. Da una parte gli Stati Uniti di Trump, che hanno già smantellato il framework regolatorio di Biden sull’Ia in nome della deregulation totale.