La rabbia di Zelensky per il flirt Trump-Putin | No a negoziati senza l’Ucraina Il Cremlino gongola | L’Europa? Chieda conto agli Usa – I video

All’indomani della lunga telefonata di Donaldal presidente russo Vladimirper avviare «immediatamente» idi pace sul, c’è chi se la ride e chi suda freddo. I primi sono i russi, che sembrano letteralmentere per lo slancio della nuova amministrazione Usa per porre fine rapidamente al conflitto. I secondi, invece, sono i leader dele di (quasi) tutta l’Unione europea, che temono seriamente di essere tati fuori dalle trattative per la pace. «Non ci sarà alcun negoziato bilaterale suldi noi», ha scandito oggi il leader di Kiev Volodymyrdurante la visita alla centrale nucleare di Khmelnytskyi. «Come paese indipendente – aggiunge -semplicemente non saremo in grado di accettare alcun accordodi noi. Lo sto dicendo molto chiaramente ai nostri partner».