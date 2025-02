Lanazione.it - La Questura a Rondine per la celebrazione in memoria di Giovanni Palatucci

Arezzo, 13 febbraio 2025 – Una cerimonia semplice ma densa di significato quella che si è tenuta oggi aper onorare la ricorrenza dell’anniversario della morte di, l’ultimo Questore di Fiume, deceduto nel campo di sterminio di Dachau, il 10 febbraio 1945. Nella Cittadella della Pace ladicontinua a vivere attraverso l’ulivo che ladella Provincia di Arezzo ha voluto donare al borgo dinel 2021 e ogni anno la sua vita torna a ispirare nuove riflessioni attraverso una commemorazione. Riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni” e proclamato “Servo di Dio” in virtù del suo impegno speso per la salvaguardia dell’umanità, che ha permesso a numerosi ebrei di essere salvati dall’Olocausto, anel 1995 lo Stato italiano ha anche attribuito la Medaglia d'Oro al Merito Civile.