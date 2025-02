Iodonna.it - La prima volta trionfale fu nel 1985, quando Simon Le Bon cantò "The Wild Boys" in playback e con un piede ingessato

Leggi su Iodonna.it

Stasera (in diretta su Rai 1) salgono sul palco dell’Ariston di Sanremo 2025 i Duran Duran, gli ospiti più attesi di questa edizione del festival della nuova era Carlo Conti. Nelle serate precedenti si sono succeduti Damiano David, in solitaria, senza gli amici Maneskin, e Jovanotti, tornato finalmente a saltare su un palco dopo l’incidente in bicicletta che lo ha tenuto lontano dalle scene per più di un anno. Sanremo 2025: i successi dei Duran Duran che hanno fatto la storia X Leggi anche ›-2025, i Duran Duran tornano a Sanremo: «Ricordiamo Pippo Baudo.