Formiche.net - La prima uscita di Vance in Europa? Non è una sorpresa. Fidanza spiega perché

Cosa c’è da aspettarsi dalle prime interlocuzioni vis a vis dell’amministrazione Trump con gli Stati membri dell’Ue? In che maniera i dossier più stringenti (come IA e guerre) verranno affrontati e come la risposta europea potrà in qualche misura affiancare le policies della Casa Bianca? Il primo confronto tra i vertici delle due sponde dell’Atlantico sta andando in scena proprio in questi giorni, a cavallo di due temi strategici come l’intelligenza artificiale e la sicurezza (dentro e fuori il vecchio continente).LadiinJDmette in guardia l’sulle normative tecnologiche statunitensi, nelle stesse ore in cui in tutti i continenti sta montando il dibattito sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale. In primis hato che gli Stati Uniti respingeranno qualsiasi misura che sarebbe parificabile ad una minaccia al loro vantaggio tecnologico ed economico.