La Polizia di Stato arresta pakistano ricercato in campo internazionale per omicidio

Arezzo, 13 febbraio 2025 – LadiinperNella giornata di ieri ladiha arreun soggettoinai fini dell’estradizione verso il Pakistan, per il reato die destinatario di red notice Interpol. In particolare, il cittadinosi presentava, accompagnato da un connazionale, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Arezzo per depositare una richiesta di Protezione. L’operatore, che riceveva materialmente la richiesta con la relativa pratica, dopo aver effettuato i preliminari controlli faceva scattare un alert in quanto il soggetto non sembrava corrispondere alle generalità dichiarate. In seguito all’intervento del personale della Squadra Mobile e al successivo foto segnalamento del soggetto si giungeva all’identificazione dell’uomo, cittadinocon mandato di catturaemesso dall’Autorità Giudiziaria del Pakistan per i reati die lesioni.