La politica alla ricerca del "Centro". Berardi, Ferrara e Gabbrielli su "Tv9"

La rubrica di stasera su Tv9, in diretta dalle 21.25, affronta con Giancarlo Capecchi un tema di grande attualità: la voglia e la necessitàdel "", sia per la destra che per la sinistra, per raggiungere la maggioranza che consenta di governare il Paese ma anche le amministrazioni locali. Per Prodi, Del Rio,Ruffini e altri è un obbligo creare unforte per sostenere il Pd e i suoi alleati. Anche Renzi ci pensa da sempre. E Forza Italia, partito in crescita nella coalizione di destra? Stasera in trasmissione ne parleranno con Giancarlo Capecchi l’ex senatore Roberto(nella foto), Gianluigie Amedeo