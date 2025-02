Ilgiorno.it - La parabola di Stefano Tacconi: dalla Nazionale alla casa popolare alla periferia di Milano

– Di ordinario, nella sua biografia, c’è ben poco. Oltre che nell’“arte di parare”, titolo scelto per il suo libro,è sempre stato un campione nell’arte di non passare inosservato, anche se questo sembra, piuttosto, un titolo da Schopenhauer postumo. Pochi hanno avuto il coraggio di imporre un aut autJuventus, non bastasseJuventus di Giampiero Boniperti. Non bastasse ancora, un aut aut che riguardasse un mostro sacro della storia calcistica bianconera e: “O me o Zoff”. Così disse nel 1983, classe 1957, da Perugia, neoacquisto. “Non penso di essere stato arrogante – ha dichiarato ricordando l’episodio –. Dentro di me sentivo di essere pronto”. Parafrasando proprio Schopenhauer sentiva che la storia di ognuno oscilla come un pendolo e che il grande Zoff era nella fase calante della carriera, a differenza sua.