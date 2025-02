Linkiesta.it - La parabola di PiùEuropa è un fallimento storico della scuola radicale e pannelliana

Come puntualmente accade dal 2019, ogni volta che il partito disi riunisce a Congresso viene fuori uno scandalo sul tesseramento pre-congressuale. Si partì con quello dei famosi “pullman di Tabacci” – persone trasportate per il giorno del voto, dopo essere state iscritte via bonifico direttamente dal conto di Centro Democratico – e delle centinaia di iscrizioni annullate dalla tesoreria (caso rimasto unico) perché evidentemente truffaldine, e si è arrivati adesso a quello di un migliaio di campani iscritti nei giorni immediatamente precedenti il termine delle iscrizioni, per dare a tale Rosario Mariniello (chi era costui?) la golden share nella Direzione e nell’Assemblea del partito.Tempestiva è sempre seguita la reazione indignata dei vertici pro tempore di, pronti a difendere la natura non solo regolare, ma assolutamente genuina e personale di queste iscrizioni last-minute, pure a fronte di evidenze imbarazzanti e grottesche, come nel caso di decine di iscrizioni regolate in contanti lo stesso giorno, dallo stesso ufficio postale o dalla stessa tabaccheria, o effettuate digitalmente alla stessa ora, con stessi numeri di carta di credito e dallo stesso indirizzo Ip.