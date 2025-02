Quotidiano.net - La nuova Cisl di Fumarola: "Non ho pregiudizi su Cgil e Uil". Ma Landini contrattacca Meloni

È il giorno dell’elezione, quasi all’unanimità (con 188 voti su 19), dellaleader della, Daniela, che, come parola d’ordine post investitura, mette in campo la proposta di un "accordo tra parti sociali riformiste e responsabili". Ma è anche il giorno della reazione di Maurizioal j’accuse ("Va superata la tossica visione conflittuale") lanciato da Giorgiaproprio dal palco dell’assemblea della confederazione di Via Po. "Se c’è la democrazia in questo Paese – avvisa polemico il segretario della– è grazie alle lotte di tutti i tossici". Dopo Luigi Sbarra, dunque, arriva. Lo spirito della linea annunciata nella conferenza stampa è nel segno della continuità, ma, probabilmente, con esplicito tentativo di recuperare i rapporti con i leader die Uil ("Nessunaale") e di attenuare l’immagine dell’asse tra lae il governo