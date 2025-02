Ultimouomo.com - La NBA è tornata al centro del villaggio

Leggi su Ultimouomo.com

“Abbiamo rimesso la chiesa aldel” è un proverbio francese che dalle nostre parti, almeno quelle più affini al mondo del calcio, è diventato famoso dopo il derby vinto nel 2013 dalla Roma e dal suo allenatore Rudi Garcia. (Vi sembra passato tanto tempo? Eppure Ultimo Uomo esisteva già). Dubito fortemente che dalle parti dell’Olympic Tower di New York, sede storica della NBA, qualcuno sappia di questo modo di dire, ma negli ultimi dieci giorni la mia sensazione è che la NBA siaaldelglobale, almeno nel senso più vicino a quello che pensava Marshall McLuhan.Il merito è indiscutibilmente dello scambio che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers, e di conseguenza Anthony Davis ai Dallas Mavericks. Da quel giorno in poi la NBA èimprovvisamente a essere rilevante, come se si fosse scossa dal torpore degli ultimi mesi, rimettendosi di prepotenza aldel discorso sportivo e non per parlare della sua (presunta) crisi di ascolti negli Stati Uniti.