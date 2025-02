Ilrestodelcarlino.it - La Musica Arabita a Sanremo, il Carnevale di Fano sfila sul red carpet

(Imperia) giovedì 13 febbraio 2025 - Anche quest'anno laha conquistato, portando l'energia e il folklore deldinel cuore del Festival della Canzone Italiana. Il gruppo storico, conosciuto per il suo stile irriverente e per l'utilizzo di strumenti di fortuna chiamati in dialetto fanese “Batanaij”, hato tra le vie della città ligure, coinvolgendo il pubblico con la sua travolgente allegria. La delegazione fanese, guidata dalla presidente dell'Entesca Valentina Bernardini, ha accompagnato lain un tour promozionale che ha fatto tappa prima nel villaggio delle Marche a Villa Ormond e poi su Corso Matteotti, a pochi passi dal Teatro Ariston. “Anche quest'anno il nostro #25 è festa alla conquista del #festival.