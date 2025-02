Ilgiorno.it - La Milano-Sanremo di casa a Pavia per altri tre anni

- Dopo il successo dello scorso anno, anche la prossimapartirà dae così accadrà nel 2026 e nel 2027. L’accordo è stato sottoscritto ieri a palazzo Mezzabarba tra Rcs Sport, Comune di, Camera di Commercio e Provincia. L’edizione 116 della “classicissima di primavera” è prevista per il 22 marzo secondo un tracciato che toccherà la Certosa prima tornare nel capoluogo e dirigersi verso l’Oltrepò. “La storia dellaè costellata da memorabili imprese e da un albo d’oro in cui spiccano straordinari campioni, una corsa affascinante e sempre imprevedibile, che non ha mai ha tradito le attese – ha detto il sindaco Michele Lissia –. La corsa però non è solo un evento sportivo ma è anche volàno di promozione pere per il suo territorio e potrà offrire agli ospiti italiani e stranieri presenti, ed a tutti gli appassionati che seguiranno la corsa in televisione, la ricchezza del proprio patrimonio storico, artistico e monumentale.