Unlimitednews.it - La Mantia “Aziende si impegnino per uguaglianza genere”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “La Manifattura Italiana del Tabacco è il marchio più storico d’Italia e uno dei più storici d’Europa, il welfare della donna nasce proprio in questo grandissimo compendio industriale alla fine dell’Ottocento”. Lo ha detto Salvatore La, Ceo di Manifattura Italiana del Tabacco, a margine dell’evento “Oltre le differenze: un’alleanza per trasformare il futuro” in Senato, promosso da Global Women in PR Italia, con il patrocinio di Inclusione Donna.xi2/sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo