La mamma di De Crescenzo e il declino del nazionalpopolare di Sanremo

Può uno famoso più per i vestiti che per il canzoniere, più per la capacità d’indossare stilisti che per quella di comporre versi, può il principale esponente di questo presente in cui la cosa più importante per un cantante è il costumista, può Damiano David cantare credibilmente il verso «mi manca sempre l’elastico per tener su le mutande, cosicché le mutande al momento buono se ne vanno giù»?Può il momento tantintènzo in cui Damiano David, coi guanti di pizzo di Madonna con quarant’anni di ritardo, canta “Felicità” di Lucio Dalla, può quel momento essere reso ancora più tantintènzo dalla presenza di Alessandro Borghi su una panchina (ma perché), con di fianco un bambino che piange (ti capiamo, piccino), e dalla messa in onda in bianchennero?Posso io avere il sospetto che il passaggio dal bianchennero al colore a fine canzone solo l’ottimista in me possa prenderlo per un omaggio a “C’eravamo tanto amati”, che ha pure compiuto cinquant’anni da poco, mentre per chi l’ha pensato, e per chi lo guarda, e per la memoria da moscerino del presente, nel 2025 bianchennero significherà sempre e solo Cortellesi?Quante domande, questo festival che Carlo Conti aveva anticipato lunedì dicendo di volerlo misurare «con le teste», che tradotto dall’auditellese significa: si è parlato per anni di share, di percentuale di ascoltatori, che è un dato che si gonfia finendo tardissimo (se finisci alle tre di notte, chi ha la tv accesa che altro dovrebbe guardare?).