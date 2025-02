Tpi.it - La mamma di Achille Lauro: “Ti ho insegnato l’amore”

“Cari giornalisti, le canzoni a volte non sono solo semplici canzoni. Sono la nostra storia. Questa è ‘Incoscienti Giovani’ raccontata da chi l’ha vissuta, stasera da mia Madre”. Inizia così la lettera mandata daieri sera (12 febbraio), dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, ai giornalisti. “Stasera quella bambina è la donna che mi ha salvato, mia madre. Ti devo tutto. Per sempre noi, Incoscienti Giovani”. È la dedica di, dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston in un messaggio sui social.“ha sempre avuto una fissazione per la scrittura. La mattina, quando mi svegliavo, entravo in camera sua e lo trovavo ancora sveglio a scrivere”, le parole della madre di. “Lo sgridavo perché non dormiva mai. Aveva solo 11 anni. Si imbarazzava, nascondeva i fogli.