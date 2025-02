Gqitalia.it - La linea adidas A-Type è così elegante che include anche un paio di guanti bianchi

Quando si pensa alla moda di lusso,non è forse il primo nome che viene in mente. Ma la nuovissimaA-vuole cambiare le cose.Le voci di una collezioneultra premium si susseguono dall'anno scorso e dopo mesi di attesa, è finalmente arrivata. La Superstar A-è probabilmente il pezzo che andrà esaurito per primo. Da lontano, sembra la classica colorazione Cloud White che esiste dalla fine degli anni '60. Ma se la si guarda da vicino, si capisce perché la Superstar A-sarà la prima ad andare esaurita. Ma se si guarda più da vicino, ci si rende subito conto che le due versioni non potrebbero essere più diverse.La versione A-è stata realizzata completamente a mano in Italia ed è una fedele riproduzione del primo prototipo di Superstar, con alcune differenze fondamentali.