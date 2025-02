Ilfattoquotidiano.it - La leonessa Serena Brancale si prende la vetta del FantaSanremo!

Con una vera e propria zampata dasi aggiudica la seconda serata dele, in attesa delle esibizioni dei 14 artisti che stasera calcheranno il palco dell’Ariston, raggiunge ladella classifica generale provvisoria con 170 punti seguita da Lucio Corsi a 155, per lui una conferma dopo la vittoria nella serata di martedì, e da una scatenata Marcella Bella a 150.Ieri seraha aggiunto 95 punti ai 35 conquistati nella prima serata del Festival. Il punteggio è stato ottenuto dalla cantautrice e polistrumentista barese grazie ai bonus per la presenza di performer sul palco durante la sua esibizione (+15), per essere stata presentata dal co-conduttore (Bonus Eurospin + 5), per avere abbracciato il conduttore (Bonus Italpizza +10), per essersi fatta fotografare con la tazza “” in mano nello studio di Rai Radio2 (+10).