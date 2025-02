Quotidiano.net - La legge della Toscana. Sì al suicidio assistito. Ma solo per i residenti

Il via libera del Consiglio regionalealla norma sulmedicalmentesancisce, per la prima volta con una, l’iter da seguire in questi casi. Ma quando e come si può ricorrere a questa procedura? COS’È Prima di tutto ilmedicalmenteè diverso dall’eutanasia, proprio perché implica che il gesto ultimo di togliersi la vita venga effettuato dalla persona direttamente interessata, che quindi deve essere in grado (sia pur con tutti gli ausili del caso) di compierlo, assumendo un farmaco letale. I REQUISITI Leè stata incardinata sulla sentenza 242/2019Corte Costituzionale (a sua volta ripresaproposta did’iniziativa popolare "Liberi subito" presentata dall’Associazione Luca Coscioni), che ha dichiarato non punibile "chi agevola l’esecuzione del proposito di" di una persona con quattro specifiche caratteristiche: "affetta da una patologia irreversibile; che sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili; la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale; ma resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli".