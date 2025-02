Ilrestodelcarlino.it - La Lega perde i pezzi. Anna Greco lascia il gruppo e passa a Fratelli d’Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Terremoto dentro la: la consigliera comunaleha infatti deciso dire ilconsigliare e il partito, per unirsi a: a Palazzo Merlato sarà dunque la quarta consigliera di, partito per cui ha anche deciso di tesserarsi. "La recente scelta di Jacopo Morrone di rompere, a freddo, la possibilità di indicare un candidato unitario del centrodestra per le prossime elezioni comunali di Ravenna mi obbliga ad uscire dalla. Il candidato sindaco, infatti, sarebbe stato da concordare in primis con le forze politiche di governo –e Forza Italia – che in consiglio comunale sono all’opposizione, coinvolgendo, di seguito, anche le altre liste civiche. La strada intrapresa da Morrone, invece, si trasforma in un vero e proprio assist al Pd, presa come al solito senza consultare i rappresentanti locali, e che porterà certamente a fare scomparire lada Palazzo Merlato.