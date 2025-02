Linkiesta.it - La guerra infinita di Netanyhau, e la missione impossibile di cancellare Hamas da Gaza

Leggi su Linkiesta.it

La tregua traballa aperchécon argomenti speciosi mette in discussione il rilascio degli ostaggi previsto per sabato. Trump è subito intervenuto minacciando«di scatenare l’inferno» se gli ostaggi non saranno liberati. Minaccia ribadita da Bibi, mentre le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno richiamato i riservisti pronti a intervenire di nuovo massicciamente nella Striscia. Intervento, però, che sarà essenzialmente dall’aria, perché nonostante tuttoriesce a resistere, anche se con molte perdite, barricata nell’enorme labirinto-bunker dei tunnel.Nel frattempo, il caotico disegno di Donald Trump sul futuro diriesce nel miracolo di ricompattare tutto il mondo arabo in difesa dei diritti dei palestinesi sin qui semi ignorati e mal tollerati. Ma soprattutto la sua strategia da immobiliarista spaccamontagne ha un vistoso buco, un clamoroso non detto: “chi” e soprattutto “come” elimineràdaper poterla poi trasformare in una sorta di Florida sul Mediterraneo? Israele sinora non c’è riuscito ed è assolutamente lontano dal poter conseguire un obiettivo del genere, e Trump ha detto che non invierà truppe americane.