La guerra ai veleni. Al via il carotaggio di viale da Verrazzano

Approfondimenti e indagini nel sottosuolo dell’area residenziale diDa. Partiranno fra breve carotaggi e analisi della zona a mare. E’ quanto è emerso al tavolo della commissione Ambiente presieduta da Sirio Genovesi per un aggiornamento sulle bonifiche nell’area Sin-Sir. Oltre all’assessore Moreno Lorenzini, per il Comune erano presenti anche il dirigente Giuseppe Bruschi insieme al tecnico Alessandra Pacciani, che hanno ascoltato Norberto Petriccioli amministratore unico del Consorzio Zona Industriale Apuana. Al tavolo della commissione è stata portata la situazione degli interventi di mitigazione e prevenzione della contaminazione dell’area residenziale lungoDa. Una zona in cui da alcuni anni è attivo il divieto di coltivazione, con ordinanza comunale a seguito di alcuni dati emersi dopo un’analisi di rischio.