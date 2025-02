Oasport.it - La gioia di Martina Fidanza: “Quando ho visto che Wiebes non mi passava…”

L’Italia ha conquistato una medaglia d’oro ieri, nella prima giornata degli Europei di ciclismo su pista, scattati nella località belga di Heusden-Zolder: a centrare il titolo continentale è stata, capace di imporsi nello scratch.L’italiana ha avuto la meglio sulla campionessa del mondo in carica, la neerlandese Lorena, sconfitta nel finale grazie alla traiettoria interna, che le ha consentito di resistere all’attacco dell’avversaria. Gradino più basso del podio per la lusitana Maria Martins.L’emozione dell’azzurra, descritta al sito federale: “Penso che sia stato un risultato un po’ inaspettato, perché non credevo di riuscire a battere la campionessa del mondo in volata. Invece ci avevamo creduto, abbiamo messo un buon rapporto per poterle tenere testa“., che colpaccio! Batteallo sprint e conquista l’oro nello scratch agli Europei!ha espresso tutte le sensazioni vissute nel finale di gara,haconcretizzarsi la vittoria: “Sono molto soddisfatta.