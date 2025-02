Ilgiorno.it - La gestione dei senzatetto allo scalo di Malpensa. Un tavolo condiviso per percorsi e rinserimento

Leggi su Ilgiorno.it

Rafforzare l’impegno per dare risposte adeguate alle persone senza fissa dimora presenti all’interno dellodi, è la necessità emersa dall’incontro convocato dalla Prefettura di Varese che si è svolto al Terminal 1, finalizzato al rinnovo del protocollo “Ladelle persone senza fissa dimora presso l’Aeroporto di– protocollo operativo”, scaduto il 31 dicembre 2024. Il progetto vede la Fondazione Caritas Ambrosiana come capofila, in partnership con la Croce Rossa Comitato di Gallarate, con la Cooperativa Intrecci e con l’-Asst Valle Olona, oltre a una rete progettuale che include SEA Aeroporti Milano, Polizia di Frontiera ed Enac. L’obiettivoè garantire una presa in carico ottimale di queste persone nei vari spazi dell’area aeroportuale, indirizzandole versodi reinserimento sociale.