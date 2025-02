Linkiesta.it - La Germania è la grande incognita della sicurezza europea e occidentale

La Conferenza didi Monaco, quest’anno, avrà un’in più: la. Le tensioni internazionali degli ultimi anni hanno aumentato la pressione su Berlino, chiamata ad allontanarsi dalla Russia sul piano energetico e diplomatico mentre, al contempo, aveva necessità di mantenere buoni rapporti con Pechino. Con il governo di Olaf Scholz che ha spesso voluto mostrarsi fermo nel sostegno all’Ucraina al fianco degli altri partner occidentali, non sempre laè riuscita a non far sorgere dubbi a causa delle sue titubanze, ufficialmente motivate dalla paura di un’escalation.Quest’anno, almeno due fattori complicano la situazione per Berlino: non solo il ritorno di Donald Trump, elemento già di per sé significativo, ma soprattutto le imminenti elezioni tedesche, che si terranno una settimana dopo la conferenza.