Lanazione.it - La fotografa umbra Daniela Costi al Breed Art Studio di Amsterdam

Perugia, 13 febbraio 2025 –, riconosciutadi fama nazionale,d’origine ma cittadina del mondo, è approdata ad, la Venezia del Nord Europa, e tra i suoi suggestivi canali, patrimonio dell’Unesco, ha portato due celebri ritratti, già esposti in Spagna alla galleria Hub/art di Barcellona e in Italia, a Milano prima, a Roma poi, nella storica e leggendaria via Margutta. Le due opere, dal suggestivo titolo ‘Sacro Core’ e Echecavolo’, sono attualmente ospitate allaArt, il centro di arte contemporanea a pochi passi dalla stazione metro Noord della capitale olandese, un laboratorio di sperimentazione culturale dal fascino underground nei pressi del complesso brutalista progettato nel 1968 dall’architetto Plan Van Gool. Il talento della, che vive a Foligno, nel cuore del cuore verde d’Italia, l’ha portata a collaborare con i brand più prestigiosi (Vogue Gioiello, Vogue Sposa, Vioro, No Limits Word, tanto per citarne alcuni), immortalando i soggettiti attraverso una prospettiva inedita e fuori dagli schemi.