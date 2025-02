Ilfoglio.it - La folle guerra ai parcheggi dell’assessora Censi in una Milano povera di mezzi pubblici

E’ una battaglia campale, ideologica e anche un po’ grottesca, quella dichiarata da Ariannae dal Comune dialle quattro ruote. Scelta contraddittoria per una città che – da Expo 2015 in poi – si è votata a grandi e piccoli eventi, distribuiti per il territorio cittadino. E che soprattutto ha un sistema di mobilità pubblica metropolitana se decisamente da serie B rispetto ale città europee parigrado. Il sistema delle “week” porta visitatori e turismo. Tutta roba che porta affari ma persone e merci, che si muovono abitualmente, o di necessità virtù, su quattro ruote. Mentre le strade cittadine si stringono per far posto alle piste ciclabili, o semplicemente perché l’ideologia paleo-green della giunta dominata da astrazioni come il piano Aria pretende di abolire il traffico su gomma.