Movieplayer.it - La Dolce Villa, recensione: più che un film, un cliché generato con l'AI

Leggi su Movieplayer.it

Non si salva praticamente nulla di una commedia dall'artificiosità opprimente, sfociando addirittura in uno spot continuo e smaccato. In streaming su Netflix. Oltre la mera cartolina, qui siamo dalle parti della guida turistica. Una guida patinata, ruffiana, totalmente irreale rispetto ad una veridicità filtrata attraverso uno sguardo cinematografico totalmente nullo. Se in passato siamo stati cattivi nei giudizi con titoli statunitensi girati e ambientati in Italia come To Rome With Love o Mangia, Prega, Ama (erano pur sempre diretti da Woody Allen e Ryan Murphy), qui siamo ben oltre lo spot di unacommission. E fa strano pensare che dietro La(un titolo che è tutto un programma: sic!) ci sia Mark Waters, lo stesso regista di Mean Girls .