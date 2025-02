Ilrestodelcarlino.it - La danza di Pupo ispirata a Pinocchio

E’ ispirato alla figura diil nuovo spettacolo didi Sofia Nappi e della compagnia Komoco, terzo appuntamento della stagione curata da Marche Teatro. "", questo il titolo, andrà in scena sabato (ore 20.45) al Teatro delle Muse di Ancona, in prima regionale. A interpretare la coreografia saranno Arthur Bouilliol, Leonardo de Santis, Gregorio Dragoni, Glenda Gheller, India Guanzini, Paolo Piancastelli e Julie Vivès. Le musiche sono di Dead Combo, Jean du Voyage, Irfan e Frédéric Chopin, il sound design di Ed Mars & Sofia Nappi, i costumi di Judith Adam. Lontano da una narrazione didascalica, "" indaga il tema della crescita e della consapevolezza, di come un bambino innocente e curioso inizia a interagire con il mondo, mettendosi continuamente in gioco nella relazione con gli altri e con i propri limiti.