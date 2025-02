La compagna di Lando Buzzanca indagata per l’eredità | Ha provato a indurlo a sposarla

Leggi su Open.online

dell’attoreè oggetto di un processo per circonvenzione di incapace. L’accusata è Francesca Lavacca alias Francesca della Valle. Ovvero la, che il 5 agosto 2021 aveva fatto affiggere le pubblicazioni del loro matrimonio nel comune di Canosa di Puglia. La 54enne, che si presenta su Instagram come «giornalista, conduttrice, autrice Siae» , secondo la procura di Roma, «abusando dello stato di deficienza psichica» dell’attore palermitano, «lo induceva a contrarre matrimonio – si legge nel capo di imputazione – ben consapevole delle sue condizioni psicofisiche inidonee alla libera autodeterminazione, atto in forza del quale diveniva erede a seguito del decesso avvenuto il 18 dicembre 2022».Il Messaggero spiega oggi che già con le pubblicazioni si può entrare nell’asse ereditario.