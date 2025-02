Quotidiano.net - La Commissione europea valuta la proroga dell'obbligo di riempimento stoccaggi di gas al 90%

Lastando la possibilità dire l'per gli Stati membri Ue di riempire al 90% glidi gas entro il primo novembre di ogni anno. La misura di emergenza introdotta nel 2022 per far fronte alle conseguenze energetichea guerra di Russia in Ucraina è in scadenza alla fine'anno. "E' in corso una riunione del gruppo di coordinamento sul gas", ha dichiarato una portavoceUe durante il briefing con la stampa, confermando che la riflessione sullaè sul tavolo. Una riflessione spinta dal fatto che dall'inizio del nuovo anno cresce il volume dei prelievi da parte degli Stati membri e si fa urgente la necessità di rifornire le riserve in vista del prossimo inverno a prezzi più alti. Secondo i datia piattaforma Gie Agsi-Aggregate Gas Storage, aggiornati all'11 febbraio, la media didegliin Ue è scesa al 47,24%, quella italiana al 57,83%.