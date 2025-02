Quotidiano.net - La classifica di Sanremo 2025 e cosa vi siete persi nella seconda serata

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 febbraio- Con un'aria più frizzante e molti ospiti, ma sempre senza intoppi e perfettamente in orario, si è conclusa ladel Festival di. Carlo Conti, accompagnatoconduzione da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica ha guidato la puntata in cui si sono esibiti 15 dei 29 concorrenti di questa edizione e le quattro Nuove Proposte che hanno trionfato aGiovani. I co-conduttori Per ladel Festival, Carlo Conti ha deciso di farsi accompagnare da tre co-conduttori: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Tre personalità frizzanti, che hanno messo alla prova la puntualità che il direttore artistico ha dimostrato di saper mantenereprima, ma che hanno anche creato momenti di grande divertimento.