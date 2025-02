Gqitalia.it - La classifica della seconda serata di Sanremo, con un nuovo podio a 5 è terribilmente simile alla precedente

Nelladi2025, metà dei Big ripropone il proprio brano, con un cambio di giuria. C'è infatti un passaggio di testimone tra sala stampa, tv e web e la giuria formata dalle radio e dal pubblico. I giochi potrebbero iniziare a movimentarsi, ma con unche resta a 5.La curiosità? Potremmo trovarci davanti a un esito tutto diverso, una novità completa oppure la lista potrebbe includere alcuni degli artisti già in cima al gradimento ieri sera (sono tornati infatti a esibirsi Cristicchi, Corsi, Lauro e Giorgia, ben oltre la metà dei performer comparsi nella top 5 dell'11 febbraio). Nel secondo caso, lapotrebbe iniziare a generare un po' di pressione. Non comparire due volte di fila, implica per forza che si è o a mezzao più sotto. Comunque, siamo solosera e la competizione è ancora aperta.