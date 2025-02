Iodonna.it - La classe di Damiano David, gli abiti di piume di Elodie e Bianca Balti, e tante canzoni che faticano a farsi amare. Tutto il meglio e il peggio della seconda serata

Le pagelle di Sanremo 2025raccontano i 15 big in gara e i 4 finalisti delle Nuove Proposte. Non manca un trio di co-conduttori dalla personalità variegata e un presentatore come Carlo Conti che conduce con un certo piglio e grande attenzione a rimanere entro i tempi stabiliti.è strepitosa con i suoi vestiti. Lo è ancora di più con la testa rasata, simbolosua lotta contro il tumore. Cristiano Malgioglio gioca al solito giocosvampita e di icona fashion tra Mazinga Zeta e Wanda Osiris. Nino Frassica brilla con le sue battute nonsense. Festival di Sanremo, brani flop diventati famosi X Leggi anche › Sanremo 2025: Tony Effe è un altro, senza tatuaggi L’atteso ospite,, canta solo soletto Felicità di Lucio Dalla e presenta il suo singolo Born with a broken heart, un po’ alla Harry Styles.