Ravennatoday.it - La città dice addio alla storica cartiera abbandonata: sarà demolita per riqualificare l'area

Entro la fine del mese di febbraio partiranno le attività di demolizione del complesso immobiliare industriale dell’exdi Conselice, situato in via Selice in prossimità del centro abitato. A comunicarlo è una nota del Comune. Si tratta di un’estesaindustriale di 12mila metri quadri.