La Cina a Trump: Il piano per l'Ucraina? Ipocrisia". Ma il vero obiettivo è prendere il posto dell'Europa

Laha attaccato la strategia degli Stati Uniti in Ucraina, definendo “ipocrita” il sostegno a Kiev e accusando Washington di sfruttare la guerra per i propri interessi geopolitici. Mentre lancia critiche al ruolo statunitense, Pechino sembra però prepararsi ailcome principale interlocutore nelle trattative per porre fine al conflitto.Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, i funzionari cinesi avrebbero proun vertice tra Donalde Vladimir Putin, con lache si offrirebbe come mediatrice per la pace. L’sarebbe avviare negoziati in un momento in cui una tregua potrebbe finalmente aprire la strada a una soluzione. L’offerta cinese non ha convinto né gli Stati Uniti né l’Europa, principalmente per i timori legati ai forti legami tra Pechino e Mosca.