La chitarra di Joan Thiele ha qualcosa di speciale Anzi di unico

Davanti alle prove importanti, c'è chi, scaramantico, opta per un portafortuna e chi, come, si munisce di un elemento “magico”. Non lo diciamo in senso letterale, ma pensando acapace di amplificare o enfatizzare la magia della performance o di un talento. Qui, quel ruolo spetta a una, che è davvero fuori dal comune e ha una bella storia tra le corde.ce l'ha raccontata mesi fa, durante un GQ Hype alla vigilia della celebrazione dei Men Of The Year, durante i quali si sarebbe esibita live. In quei giorni stava per uscire con un nuovo singolo, Veleno, anticipazione della sua nuova musica in arrivo. Ma c'era ancora di più dietro l'angolo: la sua prima partecipazione al festival di Sanremo, così come l'uscita in primavera di un nuovo album (ita).La, quella che suona ora sul palco dell'Ariston, aveva un ruolo importante in entrambe queste occasioni.