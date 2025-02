Dilei.it - La canzone di Giorgia a Sanremo 2025 è un caso: “Vi ricorda qualcosa?”

Anche quest’anno non mancano le consuete similitudini tra alcune delle canzoni presentate sul palco dell’Ariston e canzoni celebri del passato, più o meno recente, interpretate da cantanti e artisti italiani e persino internazionali. Tra le varie “somiglianze” ce n’è una che sta facendo parecchio discutere in rete: quella tra ladiLa cura per me e il celebre brano di Lucio Dalla La sera dei miracoli.: la somiglianza tra il brano die quello di DallaCorreva l’anno 1980 ed un immenso Lucio Dalla cantava “Si muove la città, con le piazze e i giardini e la gente nei bar, galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà, ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola”. Un ritornello che è rimasto nella storia della musica italiana, nonchè una delle pietre miliari della sua musica, e che sembra rivivere nellacheha presentato al Festival di, La cura per me, in particolare nel ritornello, quandocanta “Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna”.