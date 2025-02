Donnapop.it - La canzone di Cristicchi non è una poesia e non merita di vincere Sanremo 2025: ecco perché

Leggi su Donnapop.it

Devo fare un’ammissione: mi sono fatto un’idea precisa delladisin da quando ho letto il testo per la prima volta, ma non l’ho espressa fino a orail pezzo sembra portare con sé una sorta di ricatto morale per cui, se dici di non apprezzarlo, allora sei insensibile, sicuramente non conosci il dolore che racconta, quindi non sei legittimato a parlarne.Quando sarai piccola, così si intitola, è preceduta da una certa reverenzialitàtratta un tema delicato e lo fa in modo personale, per cui qualsiasi critica, anche la più innocua, diventa immediatamente mancanza di sensibilità e di empatia: se dici che il brano diè retorico e didascalico, immediatamente la tua (lecita) opinione diventa un’offesa, ma non (solo) a lui, bensì a chiunque in quel brano si ritrovi.