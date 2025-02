Dayitalianews.com - La canzone di Cristicchi fu scartata da Amadeus: “Nel suo Sanremo sarei stato a disagio”

Simoneha raccontato che il brano che canta afu presentato anche ad: “Credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Lo ringrazio: nei suoi Festivale fuori luogo”.‘Quando sarai piccola‘ è nella Top 5, dopo la prima e la seconda serata, eppure, laera già pronta da ben cinque anni ed era anche stata presentata adche, però, non l’ha selezionata. Il cantautore romano ha raccontato questa storia al Corriere della Sera: “Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri”.Simonesu: “Nei suoi Festivale fuori luogo”“L’ho scritta 5 anni fa e racconta il mio vissuto. È cambiato nel tempo. Nella prima stesura non c’era il passaggio sulla rabbia che c’è nello special perché nella mia esperienza personale quel momento è arrivata dopo e ho voluto dare risalto anche alla mia parte ferita.