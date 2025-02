Ilgiornaleditalia.it - La cantante "queer", “gender fluid” e "woke" Francamente delira: “Fratelli d’Italia inno non inclusivo, il tricolore anacronistico” - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

in un, e attacca l'di Mameli. Pro Italia la prende in giro La", "" e "in un, e attacca l'di Mameli. Pro Italia la prende in giro. F. "Eccoci, mi è stato proposto di cantare l'd'Italia prima di u