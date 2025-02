L’ Italia a ruota libera A soffrirne in particolare è la sua economia

Leggi su Ildenaro.it

Anche facendo sforzi mentali in senso contrario, chiunque osservi, dall’interno e dall’ esterno dei confini dello Stivale, non potrà far finta di non notare con amarezza la confusione generalizzata che ormai regna sovrana all’ inter no dello e va aumentando giorno dopo giorno. Beninteso tale stato di fatto non è limitato all’ma é presente, in misura diversa in tutta la UE. Per tentare di rendere queste righe in istruzioni in qualche modo utili, anche se in misura minima, a aiutare a districarsi tra i tanti paletti che condizionano e limitano il percorso del vivere quotidiano, è opportuno limitare l’osservazione alla realtà specifica del Paese. Solo per memo è bene confermare in premessa che tutti i settori che possono essere ricondotti all’agire quotidiano sono interessati dalle negatività accennate prima, ma inlo è quello economico.